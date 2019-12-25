Семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву

21 сентября в Прикамье объявлен траур в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне.

Глава российского Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что семеро пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет будут доставлены в Москву. Об этом министр сказал после возложения цветов к стихийному мемориалу возле главного входа на территорию вуза.

В связи с трагическими событиями, произошедшими накануне в Прикамье, 21 сентября на территории региона объявлен траур.

Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Валерий Фальков, глава Министерства науки и высшего образования РФ

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинком учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее в Бурятии полицейский спас пожилую женщину из горящего дома.

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