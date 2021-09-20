Представитель закона помогал тушить пламя до приезда пожарной бригады.

В Бурятии полицейский спас пожилую женщину из горящего дома. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что 18 сентября в Кабанском районе к представителю МВД подбежали две девочки, которые рассказали о пожаре в здании, в котором проживает пенсионерка. Они попросили оперативника помочь.

За помощь отправился младший лейтенант полиции Вадим Балагуров. В ограде горевшего дома находился сын 86-летней женщины. Он объяснил, что его мать неспособна самостоятельно передвигаться. Полицейский обернул лицо мокрой тканью и отправился в горящее помещение. Из-за густого дыма он не смог добраться до пострадавшей. Но с помощью очевидца они смогли эвакуировать женщину.

До прибытия экстренных служб полицейский также нашел очаг возгорания принялся его тушить вместе с местными жителями.

Неизвестные взрывали пиротехнику в здании "Красного треугольника".

Фото и видео: официальный сайт МВД России