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Неизвестные взрывали пиротехнику в здании "Красного треугольника"

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Предположительно, неустановленные лица снимали на объекте фильм или ролик.

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором видно, что в здании "Красного треугольника" взрывали пиротехнические изделия. Данным видео заинтересовался КГИОП.

Предположительно, неустановленные лица снимали на объекте фильм или ролик. КГИОП направлено заявление о преступлении в Управление МВД России по Адмиралтейскому району Петербурга, а также предостережения в адрес пользователей расположенных в комплексе помещений о необходимости поддержания памятника в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

КГИОП неоднократно направлял обращения в адрес администрации Адмиралтейского района и КИО о необходимости принятия мер в части исключения свободного доступа на объект, разборки мусора, ограждения аварийных участков.

В августе на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар.

Видео: ВКонтакте / "Красный Треугольник" |18+| (Алексей Шевчук)

Теги: кгиоп, красный треугольник
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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