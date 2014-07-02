СМИ: теракт в Окленде совершил ланкиец Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин

Radio New Zealand раскрыло сведения о личности преступника, ранившего семерых человек в супермаркете.

Представители новозеландской радиостанции Radio New Zealand рассказали в эфире, что теракт в Окленде совершил ланкиец Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин. По данным СМИ, именно этот иностранец напал на посетителей супермаркета с оружием. Он прибыл в страну из Шри-Ланки в октябре 2011 года. Молодой человек въехал в Новую Зеландию по студенческой визе, а уже в 2013 году получил статус беженца. Правоохранительные органы привлекали гражданина к административной ответственности за его экстремистские взгляды на жизнь.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась на брифинге с прессой назвать имя преступника, сказав, что он не достоин этого. Преступление, которое правительство посчитало терактом, произошло днем 3 сентября. Около 15:20 по местному времени (в 06:20 по московскому времени) вооруженный злоумышленник напал на людей в магазине Окленда. Ему удалось ранить семерых человек. Позже полиция убила преступника на месте.

Несколько человек пострадали в инциденте со стрельбой на северо-востоке Италии.

Фото: Telegram / ПЛОХИЕ НОВОСТИ