Джасинда Ардерн рассказала о состоянии раненых при стрельбе в супермаркете.

Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до семи. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ранее было известно только о шести раненых. Из них трое человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. Ее выступление транслировалось YouTube-каналом местной газеты New Zealand Herald.

Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии. Джасинда Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии

Напомним, что трагедия произошла вечером 3 сентября. Мужчина, подозреваемый в связи с ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) напал на посетителей магазина. Преступник погиб во время операции по задержанию. Ранее злоумышленник уже попадался в поле зрения правоохранительных органов. Он находился под наблюдением, но не предпринимал никаких действий для того, чтобы его можно было посадить в тюрьму. Новозеландский комиссар полиции Эндрю Костер уточнил, что среди пострадавших нет сотрудников правопорядка, все раненые - обычные люди.

Премьер Новой Зеландии не назовет имя террориста.

Фото: YouTube / New Zealand Herald