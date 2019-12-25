Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Джасинда Ардерн рассказала о нападении террориста на посетителей магазина.

Премьер-министр Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом. Политик выступила в прямом эфире на YouTube-канале New Zealand Herald. Джасинда Ардерн прокомментировала атаку на посетителей магазина в городе Окленд. На данный момент медики считают пострадавшими в инциденте шестерых человек.

Сегодня во второй половине дня... экстремист совершил террористическую атаку... в Окленде. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Джасинда Ардерн заметила, что злоумышленник был связан с радикальным движением ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Утром 3 сентября он напал на людей с ножом. В настоящее время трое из шести раненых находятся в критическом положении. Мотивы преступления выясняются. Правоохранительные органы застрелили мужчину во время операции.

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