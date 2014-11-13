Рааб: Лондон не будет "в обозримом будущем" признавать талибов властью в Афганистане

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб рассказал о том, что Лондон не будет "в обозримом будущем" признавать талибов властью в Афганистане. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани во время своего визита в Доху.
Мы сотрудничаем с талибами, но не собираемся признавать их в обозримом будущем. Мы будем судить их по действиям, а не словам. Первым тестом для них стала эвакуация. Теперь мы обсуждаем вопросы обеспечения безопасного выезда.
Доминик Рааб, глава МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула.
Фото: Pixabay.com
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