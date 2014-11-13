Рааб: Лондон не будет "в обозримом будущем" признавать талибов властью в Афганистане

В МИД Британии оценили отношения с террористами, захватившими Кабул.

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб рассказал о том, что Лондон не будет "в обозримом будущем" признавать талибов властью в Афганистане. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани во время своего визита в Доху.

Мы сотрудничаем с талибами, но не собираемся признавать их в обозримом будущем. Мы будем судить их по действиям, а не словам. Первым тестом для них стала эвакуация. Теперь мы обсуждаем вопросы обеспечения безопасного выезда. Доминик Рааб, глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула.

Фото: Pixabay.com