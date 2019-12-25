Премьер Новой Зеландии не назовет имя террориста

Джасинда Ардерн считает, что преступник этого недостоин.

Премьер Новой Зеландии заявила, что не назовет имя террориста. Во время брифинга с журналистами глава правительства Джасинда Ардерн заметила, что преступник, убивший людей в городе Окленд, недостоин того, чтобы его упоминали. Ранее аналогичное решение чиновница вынесла в отношении австралийца Брентона Тарранта, который в 2019 году напал на прихожан мечети в Крайстчерче. Арден уверена, что стрелок заслуживает жизни "в полном и абсолютном" молчании.

Ни один террорист, будь он живым или умершим, не заслуживает того, чтобы его имя было названо. Это наказание за их позорные деяния. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Напомним, что вооруженное нападение в Окленде произошло в супермаркете на юго-западе страны. Вечером 3 сентября (в 15:20 по местному времени или 06:20 по московскому времени) террорист атаковал покупателей магазина. На место преступления прибыли полицейские. Они застрелили злоумышленника. Инцидент власти страны рассматривают как террористический акт.

Фото: YouTube / New Zealand Herald