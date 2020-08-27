Брентон Таррант не сможет получить условно-досрочное освобождение.

Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение. Об этом сообщили журналисты из местного издания New Zealand Herald со ссылкой на судебное решение. В заявлении говорится о том, что 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант признан виновным в трагедии в городе Крайстчерче. При этом мужчина лишен права на условно-досрочное освобождение. Для Новой Зеландии данный приговор стал первым в истории.

Напомним, что трагедия произошла 15 марта в двух мечетях Крайстчёрча, расположенного на Южном острове. Стрелок убил 51 человека, еще 50 местных жителей пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Преступник снимал свой акт агрессии на видео. Он вел прямую трансляцию с места событий. Позже он признал свою вину в произошедшем.

Напомним, что мотивом преступления для Тарранта стала идеология о превосходстве белой расы.

Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов.