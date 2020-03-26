Стрелок из Новой Зеландии признался в массовом убийстве в мечетях

Мужчина совершил массовое убийство в мечетях Крайстчерче в Новой Зеландии 15 марта 2019 года.

Австралиец признался в расстреле людей в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия).

ТАСС со ссылкой на СМИ Новой Зеландии сообщает, что Брентон Харрисон Таррант признался в массовом убийстве в мечетях. Свое заявление он сделал суду из своей камеры по видеосвязи на внеочередном заседании суда, о котором попросили адвокаты 29-летнего стрелка.

15 марта 2019 года 28-летний Брентон Харрисон Таррант с камерой "гоупро" вел прямую трансляцию расстрела людей в прямом эфире в социальной сети. На опубликованных им кадрах он входит в мечеть и из помпового ружья делает первые выстрелы в людей. Затем меняет оружие и начинает "косить" людей огнем. Далее на кадрах видео убитые им люди лежат на полу, в одном из мест помещения лежит сразу около 10 человек. Накануне убийства Таррант опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои деянья терактом. Также были найдены взрывные устройства, которые не он успел привести в действие.

Ранее сообщалось о сообщниках мужчины, в своем заявлении стрелок сообщил, что действовал в одиночку. Таррант обвиняется в организации и исполнении террористического акта, в 51 убийстве и в 39 покушениях на убийство. Заседание суда, где будет вынесен приговор, намечено на май-июнь 2020 года.

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Видео: YouTube