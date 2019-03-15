Число жертв стрелка в Новой Зеландии возросло до 49. Стрелок задержан

Стрелок вел прямую трансляцию массового убийства в соцсетях. Опубликовано видео задержания одного из сообщников преступника.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал жуткие подробности теракта в Новой Зеландии. Вооруженный "до зубов" 28-летний мужчина с сообщниками открыл огонь по людям в двух мечетях города Крайстчерч. В одной убито 41 человек, в другой 7. Еще один человек умер в больнице.

Жестокость преступления зашкаливает: мужчина был с камерой "гоупро" и вел прямую трансляцию расстрела людей в прямом эфире в социальной сети. На опубликованных им кадрах он входит в мечеть и из помпового ружья делает первые выстрелы в людей. Затем меняет оружие и начинает "косить" людей огнем. Далее на кадрах видео убитые им люди лежат на полу, в одном из мест помещения лежит сразу около 10 человек.

Сообщается, что стрелок 28-летний гражданин Австралии, Брентон Таррант, ультраправых взглядов. Накануне он опубликовал многостраничный манифест, в котором назвал свои деянья терактом. А также рассказал, почему он совершил это чудовищное преступление.

Сообщается, что у Тарранта были сообщники, три мужчины и женщина, которых задержала полиция. Видео задержания одного из террористов сняли очевидцы из проезжающих мимо автомобилей. Это видео задержания самого Тарранта или одного из сообщников, не уточняется. Полиция Новой Зеландии сообщает, что поиски преступников не ведутся, а одному из задержанных вскоре будет предъявлено обвинение в убийстве. Вероятно, что Брентон Таррант задержан. В припаркованных автомобилях полиция обезвредила несколько взрывных устройств.

Ранее сообщалось о 27 жертвах стрелка, сейчас называется цифра 49. Еще несколько десятков человек ранены и находятся в больнице. Состояние некоторых крайне тяжелое. Жертвы в основном трудовые мигранты.

Видео: YouTube