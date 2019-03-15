Около 30 человек убито при нападении на две мечети в Новой Зеландии

В сети опубликовано видео с места трагедии. Стрелок вел прямую трансляцию расстрела людей.

В Новой Зеландии вооруженный мужчина напал с оружием на людей в 2 мечетях города Крайстчерч.

В пятницу 15 марта в городке Крайстчерч вооруженный мужчина расстрелял людей в мечетях города. На данный момент сообщается, что убито по меньшей мере 27 человек, еще около 30 человек получили огнестрельные ранения. Новозеландское издание Stuff сообщает, что убитых более 30 человек. В других местных СМИ сообщается, что убитых более 40, раненых более 50.

Жестокость зашкаливает. Стрелок был с камерой "гоупро" и вел прямую трансляцию расстрела людей в прямом эфире в социальной сети. На опубликованных им кадрах он входит в мечеть и из помпового ружья делает первые выстрелы в людей. Затем меняет оружие и начинает "косить" людей огнем. Далее на кадрах видео убитые им люди лежат на полу, в одном из мест помещения лежит сразу около 10 человек.

Сейчас стало известно, что накануне он опубликовал 37-страничный манифест, в котором провозглашал свои ультраправые взгляды и называет свои деянья терактом. Имя стрелка Брентон Таррант, он гражданин Австралии. У стрелка были сообщники, они уже задержаны полицией. Также были найдены взрывные устройства, которые не успели привести в действие. Сам стрелок на свободе. Его страничка в соцсетях уже удалена.

Видео: YouTube