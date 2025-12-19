Новой Зеландии необходимо серьезно переосмыслить свои международные обязанности по оплате членских взносов для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил местный министр по иностранным делам Уинстон Питерс. Через социальные сети иностранный чиновник указал, что выход вашингтонской администрации из ВОЗ поставило под сомнение нынешнее состояние структуры, как и ее эффективность. Эксперт уверен, что теперь и его стране требуется взглянуть со всей серьезностью на то, ответственно ли тратятся денежные средства налогоплательщиков за границей.
Вот что происходит, когда кучка неизбранных бюрократов-глобалистов, ни перед кем не отчитываясь распоряжается деньгами налогоплательщиков всего мира.
Уинстон Питерс, премьер-министр Новой Зеландии
Уинстон Питерс полагает, что на текущий момент ВОЗ "стала раздутой организацией, работающей не так, как следовало бы". В эфире местной радиостанции Radio New Zealand высокопоставленный гость из правительства уточнил, что членство в ВОЗ обходится Новой Зеландии в миллионы долларов.
ВОЗ назвала доминирующий штамм гриппа в России.
Фото и видео: YouTube / Stuff
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все