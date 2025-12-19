Новая Зеландия намерена пересмотреть свое финансирование ВОЗ

Премьер-министр страны считает, что выход США из состава организации ставит вопрос с эффективностью ВОЗ.

Новой Зеландии необходимо серьезно переосмыслить свои международные обязанности по оплате членских взносов для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил местный министр по иностранным делам Уинстон Питерс. Через социальные сети иностранный чиновник указал, что выход вашингтонской администрации из ВОЗ поставило под сомнение нынешнее состояние структуры, как и ее эффективность. Эксперт уверен, что теперь и его стране требуется взглянуть со всей серьезностью на то, ответственно ли тратятся денежные средства налогоплательщиков за границей.

Вот что происходит, когда кучка неизбранных бюрократов-глобалистов, ни перед кем не отчитываясь распоряжается деньгами налогоплательщиков всего мира. Уинстон Питерс, премьер-министр Новой Зеландии

Уинстон Питерс полагает, что на текущий момент ВОЗ "стала раздутой организацией, работающей не так, как следовало бы". В эфире местной радиостанции Radio New Zealand высокопоставленный гость из правительства уточнил, что членство в ВОЗ обходится Новой Зеландии в миллионы долларов.

Фото и видео: YouTube / Stuff