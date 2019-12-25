В большинстве случаев заражение происходит гонконгским штаммом.

Гонконгский грипп, известный как штамм А (Н3N2), является доминирующим в настоящее время на российской территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители отечественного офиса пресс-службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на сводные данные эпидемиологического надзора за респираторными вирусами в Европейском регионе ВОЗ (ERVISS). Специалисты уточнили, что начиная с середины августа 2025 года на планете возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым подтипом H3N2. Сейчас именно он наиболее распространен в европейском регионе. Именно им заболевают порядка 80-90 процентов всех пациентов в Европе.

H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона. сообщение от европейского регионального отделения ВОЗ

Напомним, что первые случаи заболевания данным вирусом были выявлены медицинским персоналом с Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.

