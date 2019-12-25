У двух граждан Великобритании выявили хантавирус

Лондон ожидает возвращения пациентов с борта лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка заболевания.

Двое граждан Великобритании, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, заразились хантавирусом. Соответствующими данными с западными журналистами поделились специалисты из Агентствоа по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA). В настоящее время национальное правительство в Лондоне сотрудничает с международными организациями в подготовке к возвращению своих граждан с борта MV Hondius, на котором Всемирная организация здравоохранения 9ВОЗ) подтвердила вспышку инфекционного заболевания. У двух британских граждан подтвержден статус заражения.

У еще одного гражданина Великобритании на архипелаге Тристан-да-Кунья имеется подозрение на хантавирус. В настоящее время ни у одного из британских граждан на борту не наблюдается симптомов, но за ними ведется тщательное наблюдение. сообщение Минздрава Великобритании

По информации от местного телеканала Sky News, одним из заразившихся считается 69-летний мужчина. Гражданин 27 апреля был доставлен на территорию ЮАР. Сейчас пациент якобы проходит лечение в частном медицинском центре, расположенном в пригороде Йоханнесбурга. Второй заразившийся - это 56-летний мужчина. Он эвакуирован с круизного судна 6 апреля, после чего был доставлен в Нидерланды. Именно там британец получает необходимую медицинскую помощь.

Вспышку хантавируса классифицировали в США как ЧС.

