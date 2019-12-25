В Египте грузовик протаранил 14 машин: погибли 16 человек и 15 человек получили травмы

Блокпост был выставлен из-за коронавируса.

В Египте в массовом ДТП погибли 16 человек, еще 15 человек получили травмы различной тяжести.

Издание Sada el-Balad сообщает, что недалеко от Гизы произошло массовое ДТП с участием 14 машин. На трассе был выставлен блокпост из-за введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом. Грузовик на скорости протаранил стоящие машины.

В ДТП, которое длилось всего 120 секунд, пострадали 4 микроавтобуса, 7 легковых автомобилей и еще 3 других транспортных средства. На данный момент известно о 16 погибших. Еще 15 человек получили травмы различной тяжести. Большинство погибших и пострадавших находились в микроавтобусах.

Причины ДТП устанавливаются. Очевидцы говорят, что столкновение было настолько сильным, что искореженное железо было перемешано с людьми.

Фото: Sada el-Balad