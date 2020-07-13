Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов

Австралией будет представлять свои интересы в суде самостоятельно.

Стрелявший в мечетях новозеландского города Крайстчерч отказался от адвокатов. Об этом сообщили журналисты местного портала New Zealand Herald. Фигурант расследования собирается представлять свои интересы в суде самостоятельно. Заседание назначено на 24 августа 2020 года.

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Напомним, что трагедия произошла в двух мечетях, расположенных на Южном острове в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Иностранец убил 51 человека. Еще 50 человек пострадали. Обвинения предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Он вел прямую трансляцию убийств в социальных сетях. Мужчина признал себя виновным в произошедшем.

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Видео: nzherald.co.nz