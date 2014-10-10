Несколько человек пострадали в инциденте со стрельбой на северо-востоке Италии

В Триесте пострадали восемь человек.

Несколько человек пострадали в инциденте со стрельбой в Италии. По данным от информационного агентства ANSA, инцидент зафиксирован в городе Триест на северо-востоке страны. В настоящее время пострадавшими считаются восемь человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован.

Правоохранительные органы подозревают, что преступление могло произойти из-за бытового конфликта. В материале издания La Repubblica говорится о том, что полиция подозревает в преступлении двух человек. Оба фигуранта расследования задержаны. Место стрельбы перекрыто спецслужбами.

Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до семи.

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