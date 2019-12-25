СМИ: талибы* расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

В своих композициях он осуждал боевиков.

Боевики движения "Талибан"* расстреляли известного афганского исполнителя Фавада Андараби. Об этом информирует телевизионный канал Times Now.

Как рассказал СМИ сын исполнителя, талибы* ворвались в дом деятеля культуры в деревне Кишнабад, вывели его во двор и расстреляли. Причиной убийства мог стать репертуар Андараби. В своих композициях он осуждал боевиков и поддерживал всех, кто с ними сражается. Кроме того, талибы* считают, что музыки не должно быть в исламе.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее специальный представитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что российским властям придется налаживать взаимоотношения с новой властью данного государства.

Фото: скриншот Youtube / Caravan / کاروان

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ