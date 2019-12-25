Женщины страны смогут ходить по улицам без сопровождения мужчин.

Талибы запретят музыку в Афганистане. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times рассказал официальный представитель движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) Забихулла Муджахид. При этом спикер объяснил, что боевики идут в ногу со временем, поэтому разрешат женщинам выходить на улицу без мужского сопровождения.

Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей вместо того, чтобы оказывать на них давление. Забихулла Муджахид, представитель талибов

Эксперт заметил, что террористы намерены восстановить Афганистан, который был разрушен из-за десятилетий войны, которая в нем велась. В перспективе женщины смогут вернуться к своим обычным делам: ходить в школу, офис, вуз или больницу. Пока что талиб рекомендовал женщинам оставаться дома.

Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула.

Фото: Pixabay.com