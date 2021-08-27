Эрдоган: талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула

Глава Турции назвал свой приоритет в Афганистане.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что талибы предложили Анкаре заниматься управлением аэропорта Кабула. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, которую транслировал местный телеканал NTV. Глава государства подчеркнул, что "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация" пообещал взять безопасность объекта на себя.

Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик отметил, что официальные власти Турции еще не дали своего согласия на сотрудничество с талибами. Эрдоган напомнил, что основным приоритетом для страны сейчас является эвакуация граждан из столицы Афганистана, включая военный контингент. Затем эксперты будут анализировать ситуацию на Ближнем Востоке в целом, но сейчас в Кабуле фиксируется отсутствие руководства. Вопрос с управлением аэропортом будет изучен тогда, когда ситуация со властью прояснится.

Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов.

Видео: YouTube / Habertürk TV