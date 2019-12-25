Анкара будет смотреть на реальные действия боевиков в Афганистане.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов. По словам политика, Анкара реагирует на слова пришедших к власти в кабуле боевиков с осторожным оптимизмом. При этом он подчеркнул, что все решат реальные действия террористов. С соответствующей речью глава государства выступил в провинции Битлис. Его слова транслировали местные телеканалы.

Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана"*, а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Президент подчеркнул, что Турция открыла "свои двери" для более чем пяти миллионов беженцев, поэтому сейчас страна не может принять на себя дополнительную нагрузку в виде новых мигрантов, бегущих из Афганистана и Сирии.

Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана.

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