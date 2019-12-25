Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана.

В МИД не подтвердили слухи, распространившиеся в британской прессе.

В Турции заявили, что не станут предоставлять убежище гражданам Афганистана. Такое заявление во время пресс-конференции сделал глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Чиновник заметил, что Анкара не планирует организовывать на территории своей страны центр беженцев из Ближнего Востока. речь спикера демонстрировал телеканал Habertürk.

Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью. Все публикации в СМИ об открытии отдельного миграционного центра для афганцев не соответствуют действительности. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Таким образом эксперт прокомментировал сообщения, появившиеся в ряде британских СМИ о том, что Турция откроет отдельный миграционный центр для афганцев. Телеканал BBC 22 августа уточнил, что аналогичные центры будут созданы и в других странах. Официальные лица Великобритании позже опровергли эти данные, а телеканал принес извинения.

Эрдоган: Турция готова к сотрудничеству с талибами.

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