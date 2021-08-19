Эрдоган: Турция готова к сотрудничеству с талибами*

По его словам, Турция приветствует "умеренные" заявления радикалов.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сотрудничать с движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Эрдогана, власти Турции приветствуют "умеренные" заявления радикалов.

Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства. Тайип Эрдоган, президент Турции

По словам Эрдогана, вне зависимости от того, кто находится у власти в стране, Турция будет оказывать поддержку "братьям в Афганистане". Однако турецкий лидер отметил, что в настоящее время боевики ведут себя не должным образом в отношении граждан захваченной ими страны.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что разведка Соединенных Штатов не докладывала руководству Пентагона о том, что силы безопасности Афганистана так быстро сдадут свои позиции в сражениях с боевиками.

Видео: YouTube / ÜLKE TV