Пентагон обвинил разведку США в неточных прогнозах по развитию ситуации в Афганистане

Минобороны не докладывали о таком скором развитии событий.

Разведка Соединенных Штатов не докладывала руководству Пентагона о том, что силы безопасности Афганистана так быстро сдадут свои позиции в сражениях с боевиками. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли на брифинге в Пентагоне.

По его словам, разведка не смогла спрогнозировать и не докладывала Министерству обороны Соединенных Штатов о низком уровне обороноспособности военнослужащих Афганистана.

Насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что афганские силы безопасности численностью 300 тысяч человек испарятся за 11 дней с захватом боевиками 34 провинций и столицы Кабула. Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США

По его словам, Министерству обороны Соединенных Штатов было предоставлено несколько сценариев развития событий в Афганистане, однако ни в одном из них не говорилось о таком стремительном развитии событий, касающихся захвата власти движением "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее боевики обещали разрешить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула.

Видео: YouTube / NBC News

