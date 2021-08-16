Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле

Боевики вошли в столицу Афганистана 15 августа.

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о контроле над государственным телевидением и учреждениями Афганистана, а над президентским дворцом столицы теперь развевается его флаг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Согласно данным СМИ, один из их лидеров боевиков заявил, что приход в Кабул "не вызвал возражений с американской стороны". Кроме того, талибы призвали афганцев к спокойствию, а также гарантировали безопасность граждан других стран.

В настоящее время боевики, по утверждению их руководства, контролируют всю территорию Афганистана, только аэропорт остается под контролем афганской армии и союзников.

Напомним, наступление талибов на Кабул началось 15 августа. Столица Афганистана сдалась без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим покинуть территорию Афганистана через безопасный проход.

Ранее мы сообщали, что Кабул встал в пробках из-за числа желающих покинуть город.

Видео: Telegram / Милитарист