Кабулов: Москве придется налаживать отношения с властью в Афганистане

По его словам, Россия находится в контакте с представителями "Талибана"* на протяжении восьми лет.

Специальный представитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что российским властям придется налаживать взаимоотношения с новой властью данного государства. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Кабулова, Москва находится в контакте с представителями "Талибана"* на протяжении восьми лет, поэтому встретила перемены "относительно комфортно".

Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов* - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане. Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ в Афганистане

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".

Видео: Youtube / Соловьев Live

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ