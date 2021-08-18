Ашраф Гани назвал причину своего бегства из Афганистана

Президент заявил, что не предавал свою родину.

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани назвал причину своего бегства из страны. Об этом он рассказал в своем Facebook-аккаунте.

В опубликованном видеообращении Гани заявил о необходимости предотвратить кровопролитие. Он также подтвердил, что в данный момент находится в ОАЭ, но планирует вернуться обратно.

Я не предавал свою родину и прошу всех не обращать внимания на слухи. Мы хотели мира для Кабула и не желали, чтобы он был разрушен. Очень надеюсь, что война в Афганистане закончится. Ашраф Гани, президент Афганистана

Гани отметил, что готов бороться за интересы афганцев.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее советник Кадырова назвал боевиков движения "красавчиками"

Видео: Facebook / Ashraf Ghani