Ашраф Гани назвал причину своего бегства из Афганистана

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани назвал причину своего бегства из страны. Об этом он рассказал в своем Facebook-аккаунте.
В опубликованном видеообращении Гани заявил о необходимости предотвратить кровопролитие. Он также подтвердил, что в данный момент находится в ОАЭ, но планирует вернуться обратно.
Я не предавал свою родину и прошу всех не обращать внимания на слухи. Мы хотели мира для Кабула и не желали, чтобы он был разрушен. Очень надеюсь, что война в Афганистане закончится.
Ашраф Гани, президент Афганистана
Гани отметил, что готов бороться за интересы афганцев.
Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.
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Видео: Facebook / Ashraf Ghani
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