Советник Кадырова назвал талибов* "красавчиками"

Позже его комментарий был удален.

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Шахидов назвал представителей "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) "красавчиками". Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Шахидов ответил на вопрос одного из пользователей, который спрашивал о действиях группировки. Позже комментарий советника Кадырова был удален.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее МИД Китая сообщил о намерении помогать Афганистану.

Видео: Instagram / Адам Шахидов