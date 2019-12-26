МИД Китая сообщил о намерении помогать Афганистану

Помощь будет оказана, даже после установления контроля над этой страной боевиками.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин намерен помогать Афганистану даже после установления контроля над этой страной движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом он сказал в ходе брифинга.

Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР

По его словам, власти Китая надеются, что заинтересованные стороны устранят разногласия на территории Афганистана путем мирного диалога. Лицзянь считает, первоначально Афганистану необходимо прийти к стабильности в различных сферах. Новые дипломатические отношения между двумя странами установятся после формирования "толерантного правительства".

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее боевики радикального движения открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана.

Видео: YouTube / 快點TV