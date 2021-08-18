СМИ: талибы* открыли огонь по участникам митинга в поддержку флага Афганистана

Боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в городе Джелалабад, который расположен в провинции Нангархар. Отмечается, что в результате ЧП есть пострадавшие и погибшие. Их точное количество не приводится.
Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.
Ранее группа женщин устроила демонстрацию в центре Кабула. Участники мероприятия требовали выделить для женщин часть мест в будущем правительстве Афганистана.
Видео: Telegram / Mash
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