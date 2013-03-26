Женщины вышли на демонстрацию в столице Афганистана

Они требуют выделить для женщин часть мест в будущем правительстве страны.

Группа женщин устроила демонстрацию в центре Кабула. Об этом информирует местное информационное агентство Khaama Press.

По данным СМИ, участники мероприятия требуют выделить для женщин часть мест в будущем правительстве Афганистана. Ранее молодежь государства также выходила на демонстрацию, с требованием от движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) сохранить государственный афганский флаг над зданием правительства.

По информации ТАСС, ранее глава военной комиссии боевиков Моулави Якуб заявил, что образовательные учреждения будут открыты как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, талибы* (*"Талибан", террористическая организация, запрещена в РФ) встретились с группой женщин-врачей и попросили их продолжать оставаться работать на местах.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса.

Видео: Telegram / Милитарист