Лавров назвал ситуацию в Афганистане после ухода США обвалом

Министр указал на важность мирного решения военных кризисов с помощью межгосударственного сотрудничества.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса. Свое мнение он выразил в ходе выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Министр отметил, что в вопросах мирного решения военных кризисов очень важно межгосударственное сотрудничество.

Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили все намеченные цели в Афганистане.

Фото: Instagram / mid.rus