Байден: США выполнили в Афганистане свои цели по борьбе с терроризмом

Главной целью была борьба с боевиками, который совершили теракт в сентябре 2001 года.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили все намеченные цели в Афганистане. Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, главной причиной пребывания американских военных на территории Афганистана была борьба с сетью "Аль-Каида"* (*террористическая организация, запрещена в РФ)

Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями - найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы "Аль-Каида"* не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы этого достигли. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, что единственным важным национальным интересом в Афганистане остается предотвращение террористической атаки на Соединенные Штаты. По словам Байдена, США продолжат бороться с терроризмом и в других государствах.

Ранее Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. Он добавил, что огорчен сложившейся ситуацией на территории государства, однако убежден правильностью своего решения о выводе Вооруженных сил США из этой страны.

Видео: YouTube / CNBC Television