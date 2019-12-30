Рестораторы на Рубинштейна пожаловались на "потребительский экстремизм" и пообещали улучшить свой имидж

Объединение ресторанов The Hat Group планирует наладить уборку мусора, организовать раздельный сбор отходов, усилить охрану граждан и спокойствие проживающих.

Рестораторы на Рубинштейна намерены улучшить имидж улицы в глазах жильцов и горожан. Основная задача — показать, что бизнес на улице социально ответственный. Напомним, что репутация улицы испортилась из-за участившихся жалоб горожан на шум, грязь и тесноту, вызванную большим количеством автомобилей.

Ситуация усугубилась после поправок в Жилищный кодекс, отмечают рестораторы. Бизнес обязали получать согласие 100% жильцов при внесении изменений в помещения на первых этажах.

Владельцы заведений отмечают, что это приводит к "потребительскому экстремизму" - когда жильцы или представители управляющих компаний многоквартирных домов начинают злоупотреблять своими полномочиями, требуя от предпринимателей льгот взамен одобрению проекта. Это влечет за собой серьезную задержку и порою полную невозможность выполнять все требования надзорных органов.

Вот буквально пример с прошлой недели: "Дорогие коллеги, мы не готовы вам согласовать ваши изменения, несмотря на то, что они соответствуют всем нормам и требованиям законодательства, если только вы составите проект согласования всех наших застекленных лоджий". Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Buisness

Бизнесмены отмечают, что все эти проблемы негативно сказываются на инвестиционном климате стрит-ритейла. За прошедший год на Рубинштейна закрылось 17 заведений из-за повышенной арендной ставки и конфликта с жильцами. Решением проблемы может стать изменение жилищного законодательства и налаживание диалога с жильцами.

Видео: Piter.TV