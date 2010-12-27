Из-за антисанитарии улица Рубинштейна лишилась еще одного бара

Решение приняли 8 ноября.

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил на 45 суток деятельность ООО "Рубин", управляющего баром Ortodox, который находится на улице Рубинштейна. Об этом сообщила в соцсетях общественная организация "Граждане улицы Рубинштейна".

Решение приняли 8 ноября. Причиной тому стали проверки Роспотребнадзора, в ходе которых бар уличили в разгрузке продукции со стороны двора жилого дома и за несоответствие требованиям санитарных норм вентиляции и канализации.

Ранее поклонники закрывшегося "Винного шкафа" принесли к бару похоронные венки.

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