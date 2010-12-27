Поклонники закрывшегося "Винного шкафа" принесли к бару похоронные венки

Креативные поминки заведения справили сегодня.

Траурные черные шары, похоронные венки с лентами, люди, скрывающие печальный взгляд за темными очками – в Петербурге справили поминки по закрывшемуся бару "Винный шкаф" на улице Рубинштейна. 9 ноября заведение было вынуждено закрыться после долгих конфликтов с жильцами дома и претензии Роспотребнадзора.

На сегодняшний день, 12 ноября, были назначены прощальные "поминки" любимого многими петербуржцами бара. Сама команда заведения и поклонники возложили к дверям цветочные венки с надписями "От братвы", "От семьи" и "От пацанов с виноградника". На двери бара также появилась табличка "В этом доме с 2014 по 2019 год жил, работал, пил вино и не сдавался легендарный "Винный шкаф".

Также в Петербурге продлили аренду пышечной на Большой Конюшенной.

Фото: alldaywine / Instagram