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В Петербурге продлили аренду пышечной на Большой Конюшенной
Сегодня, 14:12
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nastya960

В Петербурге продлили аренду пышечной на Большой Конюшенной

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Пышечная "Желябова, 25" будет еще минимум три года радовать жителей и гостей города сладким лакомством.

Легендарная городская пышечная на Большой Конюшенной улице еще минимум три года будет радовать жителей и гостей города сладким лакомством. Комитет имущественных отношений (КИО) города продлил аренду.

Новое соглашение с собственником ООО "Желябова, 25" подпишут без торгов, на основании предоставления государственной преференции для поддержки малого и среднего бизнеса. УФАС уже дало комитету соответствующее разрешение. Через три года по истечении срока договора собственник сможет вновь обратиться в КИО за продлением аренды

Пышечная на Большой Конюшенной существует с 1958 года. За 61 год рецепт пышек не менялся ни разу. Заведение входит Красную книгу памятных мест Санкт-Петербурга.

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Фото: pixabay

Теги: большая конюшенная, пышечная, пышечная желябова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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