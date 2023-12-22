Полиция приехала в стрип-клуб на Большой Конюшенной улице после жалобы петербуржцев

В 78-й отдел увезли одного из посетителей клуба, который был "самым энергичным".

Ночью 29 февраля наряд полиции нагрянул в стриптиз-клуб, расположенный на Большой Конюшенной улице, 5, в Петербурге после жалобы местных жителей. Об этом пишет "Фонтанка".

В 78-й отдел увезли одного из посетителей клуба, который был "самым энергичным". Он нецензурно выражался и оказывал сопротивление правоохранителям при проверке документов. По данным издания, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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Фото: Piter.TV