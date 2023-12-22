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Полиция приехала в стрип-клуб на Большой Конюшенной улице после жалобы петербуржцев
Сегодня, 18:21
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Полиция приехала в стрип-клуб на Большой Конюшенной улице после жалобы петербуржцев

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В 78-й отдел увезли одного из посетителей клуба, который был "самым энергичным".

Ночью 29 февраля наряд полиции нагрянул в стриптиз-клуб, расположенный на Большой Конюшенной улице, 5, в Петербурге после жалобы местных жителей. Об этом пишет "Фонтанка".

В 78-й отдел увезли одного из посетителей клуба, который был "самым энергичным". Он нецензурно выражался и оказывал сопротивление правоохранителям при проверке документов. По данным издания, в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге хотят продать клуб "Грибоедов" за 112 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: большая конюшенная, стриптиз-клуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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