На Большой Конюшенной запретят парковать машины у выезда на Невский проспект

На Большой Конюшенной планируют запретить парковку автомобилей. Ограничение коснется только участка у выезда на Невский проспект. Об этом сообщили в ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".
Известно, что запрет введут из-за прошения депутата Бориса Вишневского, который попросил закрыть стоянку на территории. В скором времени здесь появится табличка "Остановка запрещена".
Ранее на Piter.tv: муринцы борются со стихийной парковкой на пустыре. Дошло до прокола шин.
Фото: Pexels
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