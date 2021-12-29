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На Большой Конюшенной запретят парковать машины у выезда на Невский проспект
Сегодня, 22:14
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На Большой Конюшенной запретят парковать машины у выезда на Невский проспект

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В скором времени здесь появится табличка "Остановка запрещена".

На Большой Конюшенной планируют запретить парковку автомобилей. Ограничение коснется только участка у выезда на Невский проспект. Об этом сообщили в ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения". 

Известно, что запрет введут из-за прошения депутата Бориса Вишневского, который попросил закрыть стоянку на территории. В скором времени здесь появится табличка "Остановка запрещена".

Ранее на Piter.tv: муринцы борются со стихийной парковкой на пустыре. Дошло до прокола шин.

Фото: Pexels

Теги: автомобилисты, большая конюшенная, дороги, парковки, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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