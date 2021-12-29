Муринцы борются со стихийной парковкой на пустыре. Дошло до прокола шин

Жители Охтинской аллеи в Мурино разделились на два лагеря. Одни паркуют машины на пустыре, который на самом деле газон и создан для пешеходов, другие с ними борются. На днях конфликт достиг своего пика, и кто-то проткнул автомобилям шины. Об этом Piter.tv узнал от одной из местных жительниц.

Пустырь находится напротив дома №14 по Охтинской аллее. Территория принадлежит частным лицам. Зимой участок облюбовали автомобилисты и стали там оставлять свои машины. По их словам, дело в некачественной уборке снега и нехватке парковочных мест. Некоторым жильцам это не нравится, и они стараются бороться с владельцами машин. Прежде всего — через убеждение в социальных сетях. Муринцы утверждают, что это не место для парковки, а будущая зеленая зона, на которой они собственными силами высаживали саженцы. Такие призывы мало влияют на ситуацию, и машин с каждым разом становится все больше. Пока что деревья не прижились.

В итоге жители решили перейти от слов к делу и вечером 9 февраля вышли делать окопы, которые получили название "сооружение снежного заграждения несанкционированно созданной парковки". Во время земляных работ на участок пыталась заехать белая машина, ее не пускали. На месте устроили разборку.

Сутками ранее кто-то проколол шины авто. Пострадали как минимум восемь транспортных средств. Для установления личности злоумышленника вызвали полицию. Теперь с ситуацией будут разбираться полицейские.

Видео: Piter.tv Татьяна Шолохова

Фото: Piter.tv