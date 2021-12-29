В Мурино неофициально открылся первый отдел полиции

По данным издания, официально отдел заработает в апреле этого года.

В Мурино 9 февраля начал неофициально работу первый отдел полиции. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, официально отдел заработает в апреле этого года. Его строительство началось еще в прошлом году, но открытие перенесли. Дело в том, что стройплощадку регулярно подтапливало грунтовыми водами и, судя по объявлениям, учреждение нуждается в кадрах.

По словам городских общественников, в отделении уже принимают заявления, доставляют задержанных. Местные жители нуждаются в полицейском подразделении, потому что на все вызовы обычно приезжают оперативники из соседних районов, что занимает существенное время.

Ранее мы писали, что в Петербурге наградили полицейских, спасших трехлетнюю девочку из полыньи в Рыбацком. Ребенок катался на ватрушке и оказался в опасном месте.

Фото: Piter.tv

