В Петербурге наградили полицейских, спасших трехлетнюю девочку из полыньи в Рыбацком

Ребенок катался на ватрушке и оказался в опасном месте.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин наградил полицейских, которые спасли трехлетнюю девочку из полыньи в Рыбацком. Торжественное мероприятие прошло 8 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 26 января сержант полиции Дмитрий Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Она оказалась в опасном положении из-за катания на ватрушке на набережной у Рыбацкого проспекта. Отец не смог самостоятельно вытащить ребенка. Операция по спасению была снята на видео.

Коллеге помогал старший сержант полиции Юрий Кантонистов. Он страховал Ходкевича.

Полицейские получили Почетные грамоты регионального главка и премию в размере 40 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО