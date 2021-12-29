Спасение трехлетней девочки из полыньи на Неве попало на видео

Трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде.

В Петербурге сержант полиции Дмитрий Ходкевич спас из Невы трехлетнюю девочку. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

В полицию вечером 26 января поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки пытался спасти дочь, но это ему не удавалось

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич, обвязав себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Ребенок не пострадал.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти