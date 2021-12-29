В отношении отца девочки составлен административный протокол.

В Рыбацком полицейский спас девочку, которая на ватрушке скатилась в полынью. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 26 января у дома № 18 по Рыбацкому проспекту трёхлетняя девочка на ватрушке скатались на лёд Невы и попала в полынью. Ее отец пытался вытащить ее самостоятельно, но из-за большой глубины воды ему это не удалось.

На помощь ребенку пришел сотрудник полиции, который по льду вытащил ребенка из полыньи. В отношении отца девочки составлен административный протокол.

Ранее в Новосаратовке мальчик провалился под лед. Поиски продолжаются.

Фото: pexels