На Большой Конюшенной произошел потоп

До 19 часов вечера аварийная служба будет проводить работы.

В субботу, 13 ноября, в центр Северной столицы затопило ледяной водой. Авария произошла из-за дефекта на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

У дома № 5 по Большой Конюшенной горожане увидели искусственные лужи. От холодной воды в связи с этим было отключено 13 домов. Чтобы вернуть удобства горожанам, планируется установить временный трубопровод.

Аварийная служба будет проводить работы по ликвидации проблемы до 19 часов вечера. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали о луже, которая "затягивает" машины.

Фото: pexels