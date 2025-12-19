Холодная вода затопила проезжую часть на Октябрьской набережной Петербурга

Вода хлынула на Октябрьскую набережную вечером 26 января.

В Невском районе Петербурга холодная вода разлилась по проезжей части Октябрьской набережной, частично затопив дорогу. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" оперативно локализовали утечку и принимают меры по отводу воды.

Вечером 26 января на Октябрьской набережной в Невском районе произошло частичное затопление проезжей части из-за вытекания холодной воды. По информации пресс-службы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", утечка была зафиксирована в районе 19:40.

На место происшествия незамедлительно выехала ремонтная бригада. Специалисты провели обследование участка и приняли меры по отводу воды в канализацию. Благодаря оперативным действиям персонала предприятия поток воды был локализован и не распространился на соседние участки дороги.

Сотрудники "Водоканала" продолжают мониторинг ситуации и контролируют стабильность водоснабжения в прилегающих районах. Пешеходам и водителям рекомендовано соблюдать осторожность в месте подтопления.

Ранее Водоканал подтвердил безопасность питьевой воды в домах Петербурга.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"