В Калининграде устранили аварию на магистральном трубопроводе

Из-за аварии 119 домов и 14 учреждений соцсферы остались без тепла.

В Калининграде коммунальные службы устранили аварию на магистральном трубопроводе. Об этом сообщила руководитель городской администрации Елена Дятлова в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 23 декабря в районе улиц Эльблонгской - Багратиона. В СМИ сообщалось, что из-за аварии на магистральном трубопроводе 119 домов и 14 учреждений соцсферы остались без тепла.

Дятлова сообщила, что работы по устранению аварии успешно завершили. В дома возобновили подачу тепла. Она подчеркнула, что если тепло в квартирах не появится, то необходимо позвонить в управляющую компанию, чтобы там провели регулировку внутридомовой системы.

Ранее мы сообщали, что тепло вернется в дома жителей Ржевки-Пороховых после ремонта.

Фото: Telegarm / Елена Дятлова