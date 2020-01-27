Петербуржцы рассказали о луже, которая "затягивает" машины

На Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге лужа поглощает машины и автобусы. Об этом 12 ноября, в пятницу, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
По словам автора публикации, лужа мешает передвижению машин.
Происходит кошмарная ситуация на Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге. Лужа, как Лохнесское чудовище, поглощает наши машины.
написала автор публикации
Отметим, что в комментариях пользователи сообщили, что лужу можно объехать рядом, " канава там была всегда", с прошлой недели в этом месте ведется ремонт.
В пресс-службе администрации района "Фонтанке" рассказали, что "на этой дороге есть канава. Обычно водители ее объезжали, но территорию сейчас затопило из-за проблем с трубой, и яму не видно. Воду выкачали, поставили ограждение, завтра приедут чинить трубу."
Ранее кайтер прокатился по муринской луже. Лужа, которая находится на поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и ее глубина позволяла устроить заплыв.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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