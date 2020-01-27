Петербуржцы рассказали о луже, которая "затягивает" машины

По словам автора публикации, лужа мешает передвижению машин.

На Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге лужа поглощает машины и автобусы. Об этом 12 ноября, в пятницу, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам автора публикации, лужа мешает передвижению машин.

Происходит кошмарная ситуация на Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге. Лужа, как Лохнесское чудовище, поглощает наши машины. написала автор публикации

Отметим, что в комментариях пользователи сообщили, что лужу можно объехать рядом, " канава там была всегда", с прошлой недели в этом месте ведется ремонт.

В пресс-службе администрации района "Фонтанке" рассказали, что "на этой дороге есть канава. Обычно водители ее объезжали, но территорию сейчас затопило из-за проблем с трубой, и яму не видно. Воду выкачали, поставили ограждение, завтра приедут чинить трубу."

Ранее кайтер прокатился по муринской луже. Лужа, которая находится на поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и ее глубина позволяла устроить заплыв.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб