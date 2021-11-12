На опоре ЛЭП в Красногвардейском районе Петербурга промышленного альпиниста ударило током

Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В Петербурге на ЛЭП, расположенной на пересечении шоссе Революции и Бокситогорской улицы, промышленный альпинист, который красил опору, повис на тросе после громкого хлопка. Об этом 13 июня рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Мужчина, проводивший работы, повис на страховке на глазах у водителей. По информации "Фонтанки", его доставили в реанимацию. Промышленный альпинист получил ожоги лица, рук, ожог 30% тела. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Ранее на Piter.TV: главе строительной фирмы в Петербурге вынесли приговор по делу о гибели рабочего.

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